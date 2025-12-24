پخش زنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ در نشست شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه، بر دستور «تقسیم کار ملی برای بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد با موضوع پیشگیری از وقوع جرم» تاکید شد.
«طراحی و راهاندازی درگاه جامع مشارکتهای اجتماعی» و شناسایی، پیشگیری و مقابله با هرگونه فعالیت غیرقانونی پوششی در قالب سازمانهای مردمنهاد از جمله مصوبات این نشست بود.
اصغر جهانگیر دبیر شورای عالی پیشگیری از قوع جرم گفت: مصوبات پس از تایید و امضای سران قوا، ابلاغ و لازمالاجرا خواهد بود.