معاون توسعه فناوری و هوشمند سازی سازمان راهداری گفت: تلفیق حکمرانی داده بعنوان بنیان و فناوری نرم بستر ساختن شبکه حمل و نقلی ایمن هوشمند و تاب آور برای هموار کردن مسیر توسعه کشور است.
به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما ، منصور فخاران در دوره آموزشی مفاهیم نظارت تصویری و شبکه که با حضور رؤسا و کارشناسان مراکز مدیریت راههای سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: در دنیای امروز دادهها به اکسیر تحول و فناوری نرم به موتور محرک این تحول تبدیل شدهاند و نقش محوری این دو عامل در تغییر پارادایم مدیریت راهها از عکس العمل واکنشی به پیش گیرانه ایفای نقش خواهند کرد.
وی بیان کرد: حکمرانی داده تنها به معنای گردآوری اطلاعات نبوده، بلکه ایجاد چارچوبی هوشمند برای تبدیل اطلاعات به بینش و اقدام و بنیان تصمیم سازی در عصر دیجیتال است و این رویکرد در حوزه مدیریت راهها به معنای یکپارچه سازی دادههای پراکنده ترافیکی، جوی و حوادث و استانداردسازی برای گفتگوی بدون مرز بین سیستمها و ایجاد حاکمیت اخلاقی برای استفاده مسئولانه از دادهها میباشد.
معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی در تعریف مدیریت واکنشی و تغییر رویکردها از واکنشی به آینده نگاری از آن به معنای آمادگی برای وقوع حادثه ترمیم خرابیها و تصمیم گیری بر اساس تجارب گذشته یاد و عنوان کرد: بر اساس مدیریت پیشگیرانه مبتنی بر حکمرانی داده و فناوری نرم با به رویکرد پیش بینی حوادث، تحلیل الگوهای رفتاری پیشگیری از تراکم و پیش دستی در نگهداری از زیر ساختها با رصد بدون وقفه، مدیریت بحران را به سمت مدیریت فرصتها سوق میدهد.
فخاران فناوری نرم را به معنای روح تحول در کالبد سخت زیر ساختها نامید که نه تنها نرم افزار بلکه مجموعهای از فرآیندها روشها و تعاملات انسانی را در بر میگیرد.
وی همچنین الگوریتمهای هوشمند پیش بینی شبیه سازیهای پویا، پلتفرمهای مشارکتی تصمیم گیری و رابطهای انسان - ماشین خلاق به منظور ساده سازی پیچیدهترین تحلیلها را از جمله دستاوردهای تحقق فناوری نرم در مرکز مدیریت راهها برشمرد.
معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی مرکز مدیریت راهها را مغز دیجیتال شبکه حمل و نقل نامید و تاکید کرد: ادغام سه عنصر یاد شده به تحول در مرکز مدیریت راهها انجامیده و آن را به مرکز فرماندهی هوشمند پیشگیرانه تبدیل میکند.
فخاران در ادامه به بیان برخی از دستاوردهای مبتنی بر فناوری نرم در مدیریت راهها و حمل و نقل جادهای پرداخت و گفت: تحلیل دادههای ماهوارهای، شناسایی نقاط مستعد آبگرفتگی و اتخاذ تمهیدات لازم پیش از آغاز فصل بارندگی، پردازش تصاویر دوربینها و شناسایی الگوی رانندگی پرخطر با هدف جلوگیری از وقوع تصادف و استفاده از حسگرهای اینترنت اشیاء در پلها و تونلها و برنامهریزی برای انجام تعمیرات این سازه در بهینهترین بازه زمانی از جمله این مصادیق است.
وی تحقق این چشم انداز را در گرو تدوین سند راهبردی حکمرانی داده ملی در حمل و نقل ایجاد آزمایشگاه نوآوری برای توسعه و آزمون راه حلهای فناوری نرم توانمندسازی نیروی انسانی ایجاد اکوسیستم مشارکتی با بخش خصوصی مراکز دانشگاهی و شرکتهای فن آور دانست.