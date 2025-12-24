فصل هفتم برنامه تلویزیونی «رفیق» با محوریت اعتکاف نوجوانانه، از اول تا هجدهم دی‌ماه به‌صورت زنده از شبکه امید پخش می‌شود و تلاش دارد با نگاهی جامع، مشارکتی و ملی، ابعاد معنوی، فرهنگی و اجتماعی این آیین عبادی را از سراسر کشور به تصویر بکشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ماهان احمدی، تهیه‌کننده برنامه «رفیق»، با حضور در استودیوی شبکه خبر، با اشاره به آغاز پخش هفتمین فصل این برنامه گفت: در این فصل تمرکز اصلی ما بر اعتکاف، به‌ویژه اعتکاف نوجوانانه است و تلاش می‌کنیم تولید برنامه را به‌گونه‌ای پیش ببریم که این تجربه معنوی برای نوجوانان قابل لمس، الهام‌بخش و جریان‌ساز باشد.

وی با بیان اینکه این فصل از اول دی‌ماه روی آنتن رفته است، افزود: برنامه «رفیق» هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۱ به‌صورت زنده از شبکه امید پخش می‌شود و در روز‌های اصلی اعتکاف، یعنی سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم دی‌ماه، از نماز ظهر تا پایان شب به‌طور متناوب همراه مخاطبان خواهد بود.

تهیه‌کننده «رفیق» با تأکید بر رویکرد ملی این فصل از برنامه گفت: یکی از محور‌های اصلی این فصل، برقراری ارتباط زنده و گسترده با نوجوانان سراسر کشور است تا نشان دهیم چراغ اعتکاف نوجوانی در جای‌جای ایران روشن است.

احمدی ادامه داد: در طراحی برنامه، تلاش کردیم هر قسمت را به یک استان اختصاص دهیم؛ به‌عنوان مثال، برنامه با استان گیلان آغاز شد، سپس استان مرکزی را پوشش دادیم و در قسمت‌های بعدی با نوجوانان استان مازندران و دیگر استان‌ها گفت‌و‌گو خواهیم داشت.

در این ارتباط‌ها، هم با نوجوانان دختر و هم پسر از شهر‌ها و شهرستان‌های مختلف صحبت می‌کنیم تا تصویری واقعی از جریان اعتکاف نوجوانانه در کشور به قاب تلویزیون نزدیک شود.

وی با اشاره به بخش‌های محتوایی «رفیق» توضیح داد: این برنامه دارای بخش‌های متنوعی است ، در بخش گفت‌وگومحور با عنوان «برج مراقبت»، کارشناسان مذهبی به بررسی ابعاد معنوی اعتکاف، آثار فردی و اجتماعی آن و افق‌هایی که این تجربه می‌تواند برای نوجوانان ایجاد کند، می‌پردازند و تلاش می‌کنیم اعتکاف را به‌عنوان مقدمه‌ای برای کنش‌های بزرگ‌تر فرهنگی و اجتماعی معرفی کنیم.

احمدی افزود: بخش دیگری با عنوان «تیک‌آف» طراحی شده که شامل ارائه‌های الهام‌بخش است ، در این بخش، نوجوانان دیروزی که امروز فعال فرهنگی یا برگزارکننده اعتکاف هستند، از تجربه‌های زیسته خود می‌گویند و تلاش می‌کنند نوجوانان امروز را به حضور در این آیین عبادی دعوت کنند و روح آنها را به پرواز درآورند.

تهیه‌کننده برنامه «رفیق» در ادامه به پویش رسانه‌ای این فصل اشاره کرد و گفت: پویش «حالت پرواز» که در رسانه ملی در حال اجراست، به‌صورت ویژه در برنامه «رفیق» دنبال می‌شود. این پویش دو بخش جمعی و فردی دارد.

وی درباره بخش جمعی توضیح داد: در بخش جمعی، مساجد می‌توانند با مراجعه به سامانه tv.com اطلاعات اعتکاف نوجوانانه خود، تصاویر و جزئیات برنامه‌ها را ثبت کنند تا نوجوانان بتوانند مسجد محل برگزاری اعتکاف را شناسایی کنند. در این بخش، مجموعاً ۱۵۰ میلیون تومان کالای رسانه‌ای به‌قید قرعه به مساجد شرکت‌کننده اهدا می‌شود.

احمدی درباره پویش فردی نیز گفت: در بخش فردی، نوجوانان می‌توانند اگر اعتکاف‌اولی هستند از انگیزه خود برای شرکت در اعتکاف بگویند و اگر سابقه حضور دارند، خاطرات خود را ثبت کنند.

برای این بخش، ۳۰ ساعت هوشمند و ۳۰ ایرپاد به‌عنوان هدیه در نظر گرفته شده است.

تهیه‌کننده «رفیق» با اشاره به استقبال گسترده از این پویش بیان کرد: در همین روز‌های ابتدایی ماه رجب، حدود ۳۰۰ مسجد در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده مشارکت قابل توجه و کنشگری فعال نوجوانان و مجموعه‌های فرهنگی است.

وی افزود: ما در این برنامه یک مثلث همکاری میان رسانه، سامانه و دبیرخانه تعریف کرده‌ایم تا این سه ضلع در کنار هم بتوانند به هدف اصلی که همان رشد، گسترش و اثرگذاری اعتکاف نوجوانی است، دست پیدا کنند.

احمدی با اشاره به زنده بودن برنامه «رفیق» گفت: امکان ارتباط مستقیم مخاطبان با برنامه فراهم شده است.

سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۸۲۱۲۱ و درگاه‌های شبکه‌های اجتماعی با عنوان رفیق_امید TV فعال است و نوجوانان می‌توانند پرسش‌ها، ویدئو‌ها و آثار خود را ارسال کنند و آثار برگزیده هر شب بررسی و در بخش‌های مختلف شبکه امید و سایر شبکه‌ها پخش می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه «رفیق» یک برند مناسبتی شبکه امید است، گفت: در ادامه این فصل، برنامه برای مناسبت نیمه شعبان نیز روی آنتن خواهد رفت و تلاش می‌کنیم نوجوانان را به مشارکت و کنشگری فرهنگی پیرامون این مناسبت ترغیب کنیم. همچنین در صورت فراهم شدن شرایط، در ماه مبارک رمضان نیز فصل جدیدی از «رفیق» تولید و پخش خواهد شد.