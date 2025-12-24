به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی دانش، در نشست خبری جشنواره تئاتر بسیج اظهار کرد: شانزدهمین دوره جشنواره تئاتر بسیج استان اردبیل از امروز و پس از آیین افتتاحیه‌ای که در بهشت زهرا اردبیل برگزار خواهد شد، با اجرای ۱۲ اثر نمایشی در سالن فدک آغاز به کار می‌کند.

وی با اشاره به روند داوری آثار افزود: پس از بررسی و بازبینی آثار ارسال‌شده به دبیرخانه جشنواره، ۱۲ اثر برگزیده برای حضور در بخش‌های مختلف اجرا انتخاب شده‌اند.

دانش در ادامه یادآور شد: این دوره از جشنواره با محور‌هایی نظیر جنگ دوازده‌روزه، بازتاب عملکرد بسیج، ایجاد شور و نشاط، تحکیم بنیان خانواده، عفاف و حجاب، مقاومت، جهاد تبیین و سایر موضوعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.

به گفته دبیر جشنواره، در این رویداد هنری ۴ نمایش در بخش خیابانی، ۶ اثر در بخش صحنه‌ای و دو اثر در بخش ویژه اجرا خواهند شد و به مرحله نهایی جشنواره راه یافته‌اند. همچنین ۲۲ اثر در بخش صحنه‌ای به دبیرخانه ارسال شده که در حال حاضر در مرحله بازبینی و داوری قرار دارند و در نهایت چهار اثر برگزیده از میان آنها انتخاب خواهد شد.

دانش درباره زمان و مکان اجرای آثار گفت: اجرای نمایش‌های برگزیده از ساعت ۱۸ عصر امروز در سالن فرهنگی‌هنری فدک آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: این دوره از جشنواره به یاد هنرمند فقید، زنده‌یاد محمدرضا خدایی، دبیر دوره گذشته جشنواره، برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره اعلام کرد: آئین اختتامیه شانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج استان اردبیل، روز ششم دی‌ماه در سالن فرهنگ‌سرای بانوان شهرداری اردبیل برگزار خواهد شد.

علی مردانه، مسئول بسیج هنرمندان استان اردبیل نیز در این نشست با اشاره به بخش‌های متعدد جشنواره اظهار کرد: هنر، دقیق‌ترین و رساترین وسیله انعکاس اندیشه‌ها و آرمان‌های شریف است و هنری که در خدمت حق، انسانیت و راستی و درستی قرار داشته باشد، ارزشمند محسوب می‌شود.

مسئول بسیج هنرمندان استان اردبیل عنوان کرد: این جشنواره‌ها به‌منظور تقویت و توسعه شبکه هنری بسیج به‌عنوان رکن فعالیت‌های تربیتی و هنری و بر اساس سند اعتلا و فعالیت‌های درون‌شبکه‌ای بسیج هنرمندان اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: از جمله اهداف جشنواره، تقویت و توسعه شبکه انقلاب بوده و به‌منظور تبیین مبانی نظری، شاخص‌ها و معیار‌های هنر انقلاب اسلامی، مطابق با تدابیر امامین انقلاب و در راستای تمرکز زدایی و هویت‌بخشی به فعالیت‌های انقلاب در سراسر استان انجام می‌شود.