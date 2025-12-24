معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، از معرفی برگزیدگان مرحله استانی مسابقات همخوانی و مدیحه‌سرایی فرهنگیان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،احمد بوگری گفت: این مسابقات با هدف تعمیق باور‌های دینی، ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) و تقویت رویکرد‌های تربیتی در میان فرهنگیان برگزار شد، گفت: مرحله استانی این دوره از مسابقات به‌صورت غیرحضوری و از طریق ارسال آثار شرکت‌کنندگان برگزار شد که با استقبال و مشارکت شایسته فرهنگیان سراسر استان همراه بود.

وی افزود: در بخش آقایان، گروه دارالقرآن حضرت زهرا (س) از ناحیه ۲ شهرکرد موفق به کسب رتبه اول شد و گروه دارالقرآن ندای رحمت از شهرستان بن رتبه دوم را از آن خود کرد.

بوگری افزود: در بخش بانوان نیز گروه دارالقرآن حضرت زهرا (س) از ناحیه ۲ شهرکرد رتبه اول را کسب کرد، گروه دارالقرآن بیانات از شهرستان بروجن حائز رتبه دوم شد و گروه دارالقرآن ندای رحمت از شهرستان بن نیز موفق به کسب رتبه سوم این دوره از مسابقات شد.