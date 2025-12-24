جهش گلخانهای خراسان شمالی از رتبه ۲۲ به ۱۱ کشور
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی در بخش گلخانه از رتبه ۲۲ کشوری به جایگاه یازدهم رسیده و با برنامهریزیهای انجامشده، قطعاً به جمع استانهای تکرقمی کشور خواهد پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
محمد محمد زاده گفت: خراسان شمالی با حمایت و پشتیبانی مستمر دولت توانست از رتبه ۲۲ کشوری به مقام یازدهم در تولید گلخانهای صعود کند و با فعالسازی ۷۵.۶۸ هکتار گلخانه، الگویی موفق از اجرای سیاستهای توسعهای در بخش کشاورزی ارایه دهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: در حال حاضر استان دارای ۱۴۰ هکتار گلخانه است که ۷۶ هکتار از این مساحت فعال، ۲۴ هکتار در حال ساخت و مابقی نیز غیرفعال است.
محمد محمدزاده افزود: در استان تعداد بهره برداران گلخانهها ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر است که گلخانهها برای ۱۰۴۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
محمدزاده با اشاره به اینکه بیشتر در استان به دنبال ایجاد گلخانههای بزرگ مقیاس هستیم، افزود: گلخانههای بزرگ مقیاس از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفهتر هستند و افرادی که گلخانه آنها تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد مشمول دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به تغییر اقلیم ایجاد شده، خشکسالیها، کمبود آب و ناترازی انرژی مجبور هستیم تا به سوی ایجاد گلخانهها برویم تا تولید محصول کشاورزی در فضای امنتری صورت گیرد.
وی بیان کرد: هزینه بالای ایجاد گلخانهها یکی از مشکلاتی است که سبب شده تا سرمایه گذاران در این استان بیشتر به دنبال ایجاد گلخانههای کوچک مقیاس باشند.