مرکز ملی فضای مجازی کلیه دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات پولی، مالی و ارتباطی را موظف به تهیه بسته‌های پیوست رسانه‌ای برای ارتقاء امنیت سایبری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاشا قائم‌مقام رئیس مرکز ملی و سرپرست معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، هم‌افزایی دستگاه‌های کشور در حوزه امنیت سایبری (سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطات) به اوج رسیده و حملات مستقیم دولتی‌ها محدودتر شده است.

وی توضیح داد: پس از جنگ ۱۲ روزه، حجم هم‌افزایی در کشور به طور چشمگیری افزایش یافته و تقریباً تمام دستگاه‌ها در حال همکاری برای ارتقای امنیت در سطوح مختلف هستند؛ چه در حوزه امنیت سخت‌افزاری، چه در حوزه امنیت نرم‌افزاری و امنیت ارتباطات، کار‌های بسیار خوبی در حال انجام است. ان‌شاءالله مردم به زودی آخرین اقدام را که البته جزئی از این هم‌افزایی است، تا چند وقت دیگر مشاهده خواهند کرد.

پاشا در توضیح آمار حملات خنثی‌شده یا حملات سایبری واردشده گفت: این آمار توسط مرکز مدیریت راهبردی اعلام می‌شود و در آمار رسمی موجود است. اما حقیقت این است که کشور از توان بازدارندگی خوبی برخوردار است؛ در کنار تاب‌آوری خود، اقداماتی برای مقابله با تهدیدات شناخته‌شده و ناشناخته انجام می‌دهد. تهدیدات مستقیم که توسط دولت‌ها علیه ما صورت می‌گرفته، به طور قابل توجهی محدودتر شده و تعداد آنها در آمار‌های رسمی قابل مشاهده است.

سرپرست معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی درباره برنامه‌های این مرکز برای جلوگیری از حملات سایبری در آینده توضیح داد: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا برای خدمات کلیدی کشور مانند خدمات پولی و مالی، و خدمات ارتباطی که احتمال مخاطره در آنها وجود دارد اقدامی کنیم، حتماً بسته پیوست رسانه‌ای برای حالت‌های فوق‌العاده تهیه می‌شود.

بدین ترتیب مردم اطلاعات لازم را برای مواقع اضطراری در مورد هر اتفاقی که در کشور احتمال وقوع آن وجود دارد، در اختیار خواهند داشت و می‌توانند با آگاهی کامل با آن برخورد کنند.

وی درباره چگونگی دریافت اطلاعات تهدید‌ها توسط مردم بیان کرد: دستگاه‌های خدمات دهنده، موظف شده‌اند بسته پیوست رسانه‌ای خود را آماده کنند و برای خدماتشان پیوست رسانه‌ای داشته باشند. ابلاغ عملیات به همه دستگاه‌ها صورت گرفته و دستگاه‌های مربوطه مانند سپاه، پدافند و پلیس در حال پیگیری اجرای این کار هستند.