معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از اجرای آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا سال ۱۴۰۵ به مدت ۲۰ روز از ۱۴ دی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرهاد ذوقی گفت: دولت در راستای اهداف کلان دولت الکترونیک، در حال آماده‌سازی برای یک تحول بنیادین در نظام ملی آمار کشور است که اوج آن در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ نمایان خواهد شد.

وی افزود: تغییر روش تولید آمار از مدل سنتی میدانی به مدل «ثبتی‌مبنا» یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اساسی برای دستیابی به شاخص‌های دقیق در برنامه‌ریزی ملی است.