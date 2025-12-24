پخش زنده
امروز: -
هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر شهرستان جازموریان تشکیل شد
.به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر شهرستان جازموریان با حضور فرماندار، اعضای حقوقی هیئت اجرایی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و معتمدان شهرستان، برگزار شد
، در این جلسه پس از برگزاری فرآیند قانونی رأیگیری؛ اعضای اصلی خانم زینت بامری، منصور رجبی، رحمان خادمی زهکلوت، منصور احمدیان، ایمان فرامرزی، عباس سنجری، فرزاد عزیز زاده، یوسف بامری بهعنوان معتمدان اصلی هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر زهکلوت شهرستان جازموریان انتخاب شدند.
عابد بامری، جعفر سالار پورکی، خانم توران قاسم زاده، مجید احمدی نژاد بوئینگ و اسلام بامری به عنوان معتمدان علیالبدل هیئت اجرایی انتخابات انتخاب شدند.