ایران با پرتاب سه ماهواره جدید ظفر، پایا و کوثر گام تازه‌ای در مسیر توسعه فناوری فضایی و کاربردی‌سازی دانش بومی بر میدارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، ایران با پرتاب سه ماهواره جدید ظفر، پایا و کوثر گام تازه‌ای در مسیر توسعه فناوری فضایی و کاربردی‌سازی دانش بومی بر می دارد؛ ماهواره‌هایی که هر کدام با مأموریتی مشخص، نقش مستقیمی در بهبود کیفیت زندگی مردم ایفا می‌کنند.

ماهواره ظفر به‌عنوان ماهواره سنجش از دور، وظیفه رصد سطح زمین را بر عهده دارد. این ماهواره با پایش زمین‌های کشاورزی، منابع آب، جنگل‌ها و تغییرات محیط‌زیستی، داده‌های دقیقی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. اطلاعاتی که می‌تواند به مدیریت بهتر منابع طبیعی، افزایش بهره‌وری کشاورزی و تأمین پایدارتر مواد غذایی کمک کند.

پایا دومین ماهواره این مأموریت، در حوزه ارتباطات فعالیت می‌کند. این ماهواره با هدف تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و دورافتاده طراحی شده است. بهبود کیفیت اینترنت، افزایش پایداری ارتباطات تلفنی، تسهیل آموزش مجازی و دسترسی بهتر مردم به خدمات بانکی و الکترونیکی از جمله کارکرد‌های مهم این ماهواره به شمار می‌رود.

ماهواره کوثر نیز اگرچه در ابعاد کوچک طراحی شده، اما نقشی حیاتی در حوزه هواشناسی و مدیریت بحران دارد. این ماهواره با رصد پدیده‌های جوی، امکان صدور هشدار‌های زودهنگام درباره وقوع سیل، طوفان و بارندگی‌های شدید را فراهم می‌کند؛ هشدار‌هایی که می‌تواند جان و مال مردم را حفظ کرده و برنامه‌ریزی دقیق‌تری را برای مسئولان امکان‌پذیر سازد.

کارشناسان حوزه فضایی معتقدند، این سه ماهواره در کنار یکدیگر، شبکه‌ای هوشمند از چشم‌های بیدار در مدار زمین تشکیل می‌دهند؛ شبکه‌ای که از کشاورزی و منابع آب گرفته تا ارتباطات و ایمنی در برابر بلایای طبیعی، نقش مؤثری در افزایش رفاه و امنیت اجتماعی ایفا می‌کند.

پرتاب موفق ظفر، پایا و کوثر، نشان‌دهنده توانمندی متخصصان داخلی و حرکت ایران در جمع کشور‌های صاحب فناوری فضایی است؛ حرکتی که دستاورد‌های علمی را از مدار زمین، به متن زندگی مردم آورده و افق روشنی از پیشرفت علمی و توسعه پایدار را ترسیم می‌کند.

ظفر، پایا و کوثر؛ سه ماهواره ایرانی، سه گام رو به جلو برای زندگی بهتر مردم.

تاکنون ۲۰ ماهواره‌ی ایرانی در مدار زمین قرار گرفته‌اند و نام ایران در صنعت فضایی در فهرست ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد.