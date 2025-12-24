به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی در آیین رونمایی از پوستر نخستین جشنواره قرآنی "زندگی با آیه‌ها" که در محل سازمان دارالقرآن برگزار شد، گفت: به باور من در فضای مجازی و شرایط فرهنگی امروز، بیش از هر زمان دیگری به قرآن نیاز داریم.

وی همچنین با بیان خاطره‌ای از جوانی که به دلیل ناتوانی در خرید قرآن از حضور در کلاس بازمانده بود، افزود: این اتفاق نشان می‌دهد پیش از هر برنامه فرهنگی باید نیاز‌های اولیه قرآن‌آموزان را تأمین کنیم و تنها برای همین برنامه اخیر، ۱۰ هزار جلد قرآن با مشارکت مردم تهیه شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی به جلسه شورای آموزش و پرورش استان نیز اشاره کرده و اظهار داشت: مدیرکل آموزش و پرورش اعلام کرد که می‌توان با اعتباری کمتر از یک میلیارد تومان در چهار شهرستان دارالقرآن راه‌اندازی کرد، اما این ظرفیت هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

رحمانی همچنین با تاکید بر لزوم ارتقای برنامه‌های قرآنی، افزود: علی‌رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب، عملکرد ما در حوزه قرآن چندان قابل دفاع نبوده و باید از ظرفیت مردمی و تخصص فعالان قرآنی بهره گرفته و محوریت قرآن را در برنامه‌ها قرار داد.

وی در ادامه با اشاره به بافت قومیتی و مذهبی استان، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با ترکیبی از اقوام و مذاهب مختلف، نیازمند یک نقطه مشترک برای انسجام فرهنگی است و قرآن می‌تواند این نقش را ایفا کند.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان ضمن قدردانی از سردار پورجمشیدیان برای حمایت از برنامه‌های قرآنی، افزود: هر اقدامی که در مسیر ترویج قرآن انجام شود، ماندگار و تأثیرگذار خواهد بود.