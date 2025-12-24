اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد، نسبت به وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا در مناطق ساحلی و دور از ساحل هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد شماره ۲۷، نسبت به بروز مخاطرات دریایی در سواحل و مناطق دور از ساحل استان هشدار داد.

بر اساس این هشدار، سامانه ناپایدار ناشی از جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، از صبح پنج‌شنبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا صبح شنبه ششم دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

منطقه اثر این سامانه، مناطق ساحلی و فراساحلی استان مازندران اعلام شده و وزش باد نسبتاً شدید، مواج شدن دریا و بارش باران از مهم‌ترین پیامدهای آن است.

طبق پیش‌بینی هواشناسی، بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۳ متر بر ثانیه معادل ۴۷ کیلومتر بر ساعت و در مناطق دور از ساحل تا ۱۶ متر بر ثانیه معادل ۵۸ کیلومتر بر ساعت، با جهت شمال‌غربی تا شمال‌شرقی خواهد بود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج قابل ملاحظه نزدیک ساحل تا ۱.۷ متر با بیشینه موج تا ۲.۷ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۲.۲ متر با بیشینه موج تا ۳.۵ متر پیش‌بینی شده است.

هواشناسی مازندران اثرات این سامانه را شامل احتمال غرق شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری، احتمال غرق شدن شناورهای صیادی، اختلال در فعالیت صیادان پره، تردد شناورها، ورود و خروج به حوضچه بنادر و همچنین اختلال در تردد شناورهای بزرگ اعلام کرد.

بر این اساس، قایقرانی، فعالیت‌های گردشگری و صیادی در این بازه زمانی ممنوع بوده و بر لزوم مراقبت جدی در تردد شناورهای بزرگ تأکید شده است.