ثبت «جشنواره سیب لرستان» در تقویم رویدادهای گردشگری کشور
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان گفت: «جشنواره سیب» به عنوان یکی از رویدادهای محلی این استان در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان با اشاره ثبت «جشنواره سیب لرستان» در تقویم رویدادهای گردشگری کشور گفت: این جشنواره در راستای ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری رویداد در چارچوب راهبرد توسعه مقصد و مسیرهای جدید گردشگری، در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده است.
حجتاله عباسیان اظهار داشت: جشنواره سیب لرستان هر ساله در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ شهریور برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، کشاورزی و گردشگری منطقه به شمار میآید.
عباسیان با اشاره به ثبت رسمی این رویداد تصریح کرد: جشنواره سیب با شماره ۱۰۴۲۵۱۱۹۸ اول دی ۱۴۰۴ در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران ثبت شده که فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری طبیعت محور است.
وی ابراز امیدواری کرد: ثبت این جشنواره در تقویم رویدادهای گردشگری کشور زمینهساز توسعه گردشگری رویدادمحور و حمایت بیشتر از تولیدات و توانمندیهای جامعه محلی شود.