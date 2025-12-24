ثبت «جشنواره سیب لرستان» در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: «جشنواره سیب» به عنوان یکی از رویداد‌های محلی این استان در فهرست رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.