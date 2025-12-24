به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نشست با هدف ارزیابی توانمندی‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و کشاورزی روستای افین و فراهم‌سازی مقدمات لازم برای کسب عنوان بین‌المللی «دهکده جهانی» برگزار شد.

فرماندار شهرستان زیرکوه با اشاره به شهرت افین به‌عنوان «پایتخت زرشک بی‌دانه جهان» اظهار کرد: افین علاوه بر تولید محصولی راهبردی و کم‌نظیر در سطح جهانی، از پیشینه تاریخی غنی، مناظر طبیعی بکر و الگوی موفق کشاورزی پایدار برخوردار است.

او افزود: تمرکز بر زرشک بی‌دانه به‌عنوان مزیت رقابتی اصلی، می‌تواند افین را به محور تبادل فرهنگی، توسعه اقتصادی پایدار و معرفی دستاوردهای کشاورزی خاص منطقه در سطح بین‌المللی تبدیل کند.

در ادامه این نشست، حاضران به بررسی راهکارها و اقدامات لازم برای تکمیل فرآیند ثبت جهانی، از جمله تقویت زیرساخت‌های گردشگری، مستندسازی ظرفیت‌ها و هماهنگی‌های بین‌بخشی پرداختند و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف تأکید شد.

کسب عنوان «دهکده جهانی» می‌تواند افین را به مقصدی نوظهور برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده و نقش مؤثری در رونق اقتصادی، حفظ میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه بین‌المللی این روستای شاخص ایفا کند.