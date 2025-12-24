پخش زنده
استاندار گیلان گفت: با انتقال دانش و منش پهلوانی پیشکسوتان به نسل جوان، مسیر پیشرفت ورزش گیلان روشن و زمینه افتخارآفرینی در سطح ملی فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در دیدار با محمد احمدزاده و غفور جهانی از پیشکسوتان فوتبال ملی و گیلان، با قدردانی از نقشآفرینی پیشکسوتان در افتخارآفرینیهای ورزشی، بر جایگاه مهم فوتبال در نشاط اجتماعی، هویتبخشی و امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای گیلان در حوزه ورزش، بهویژه فوتبال، گفت: پیشکسوتان سرمایههای اجتماعی و فرهنگی استان هستند و انتقال تجربه، دانش و منش پهلوانی آنان به نسل جوان میتواند زمینهساز رشد و تعالی ورزش استان باشد.
استاندار گیلان همچنین بر لزوم حمایت از ورزش پایه، توجه به زیرساختهای ورزشی و استفاده از ظرفیت پیشکسوتان در سیاستگذاری و برنامهریزیهای ورزشی تأکید کرد و افزود: نگاه استان به ورزش، نگاهی توسعهمحور و اجتماعی است.