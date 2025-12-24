رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی کشور گفت: در رتبه‌بندی سال ۱۴۰۳ استان ارتقا یافت و این موفقیت نتیجه تلاش هماهنگ ورزشکاران، مربیان، داوران، باشگاه‌ها و حمایت مدیران استانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور در مجمع عمومی سالیانه هیات کوهنوردی استان گفت: هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان برای نخستین بار موفق شد در رتبه‌بندی فدراسیون جایگاه ششم کشور را در میان ۳۱ استان به خود اختصاص دهد جایگاهی که با توجه به محدودیت زیرساخت‌ها و ظرفیت ورزش قهرمانی در استان بسیار ارزشمند و تحسین‌برانگیز است.

زارعی افزود: استان‌هایی که در رده‌های بالای این رتبه‌بندی قرار دارند معمولاً از میزبانی‌های متعدد، قهرمانان ملی و زیرساخت‌های گسترده برخوردارند اما کهگیلویه و بویراحمد در کنار استان چهارمحال و بختیاری، با کمترین ظرفیت‌ها توانسته‌ در جمع استان‌های برتر کشور قرار گیرد.

رئیس فدراسیون کوهنوردی با اشاره به ۲۲ میزبانی ملی هیئت استان در سال گذشته گفت: اعتماد فدراسیون به هیات کوهنوردی استان نتیجه عملکرد منسجم و توان مدیریتی این مجموعه بوده و تداوم این روند می‌تواند جایگاه استان را به پنج استان برتر کشور ارتقا دهد.

زارعی همچنین از نصب چهار دیواره سنگ‌نوردی در سطح استان طی سال گذشته خبر داد و افزود: این زیرساخت‌ها نقش مهمی در توسعه ورزش قهرمانی، به‌ویژه در رشته‌های سنگ‌نوردی و یخ‌نوردی دارند و زمینه استعدادیابی و تربیت نیروی انسانی را فراهم می‌کنند.

وی بیان داشت: امیدواریم با تداوم حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان، هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد بتواند ضمن توسعه ورزش همگانی، در حوزه ورزش قهرمانی نیز نقش پررنگ‌تری در سطح ملی ایفا کند.