مدیر کل ثبت احوال استان قم از ثبت نام ۹۹ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال برای دریافت کارت هوشمند ملی و تحویل آن به ۹۷ درصد متقاضیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل ثبت احوال استان با بیان اینکه صدور کارت هوشمند ملی بهعنوان یکی از پروژههای مهم و زیرساختی در مسیر تحقق دولت الکترونیک است افزود: این طرح در استان به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.
منوچهر تیموری گفت: ۹۹ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال استان، معادل حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۹۷ درصد کارت خود را تحویل گرفتهاند.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که به سن ۱۵ سال تمام میرسند، موظف به ثبتنام برای دریافت کارت هوشمند ملی هستند و از شهروندانی که تاکنون موفق به ثبتنام نشدهاند درخواست میشود با مراجعه به مراکز ثبت احوال، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
مدیر کل ثبت احوال استان با اشاره به اینکه بر اساس بند ۳ ماده واحده قانون برنامه هفتم توسعه، صدور گواهی الکترونیکی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال واگذار شده است افزود: از ابتدای خردادماه تاکنون، ۵ هزار و ۷۰۰ مورد گواهی الکترونیکی انحصار وراثت در استان صادر شده که پیش از این فرآیندی زمانبر و در اختیار دستگاه قضایی بود.