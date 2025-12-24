معاون اجرایی رئیس جمهور، استیضاح را حق نمایندگان مجلس دانست و گفت: دولت قرار نیست که تغییری در وزیران ایجاد کند، چون ترمیم با تغییر متفاوت بوده و دولت معتقد است که درخواست هر اصلاحی قرار نیست موجب تغییر وزیران شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم‌پناه، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، اظهار داشت: اگر نقطه ضعفی در وزارتخانه‌ای وجود دارد، اصلاح می‌کنیم، اما قرار نیست که وزیران تغییر کنند. تغییر به معنای تعویض وزیر نیست.

قائم‌پناه، همچنین در واکنش به برخی تهدیدات اخیر دشمن، تصریح کرد: در صورت تکرار اشتباه رژیم صهیونیستی، آمادگی کامل برای مقابله داریم و همان‌طور که در جنگ قبلی، آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی و آتش‌بس کردیم، این بار نیز پاسخ ما با قدرت نظامی کامل و همزمان با حفظ انسجام ملی خواهد بود.