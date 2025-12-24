معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری اعلام کرد: حکمرانی داده و فناوری نرم، مرکز مدیریت راه‌ها را از یک واحد پاسخگو به حوادث به مرکز فرماندهی هوشمند پیشگیرانه تبدیل می‌کند. این رویکرد جدید با نام «مغز دیجیتال شبکه حمل‌ونقل» شناخته می‌شود و هدف آن استفاده از تحلیل داده‌ها برای پیش‌بینی و جلوگیری از حوادث و تراکم‌های جاده‌ای است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در دوره آموزشی مفاهیم نظارت تصویری و شبکه که با حضور رؤسا و کارشناسان مراکز مدیریت راه‌های سراسر کشور برگزار شد، منصور فخاران، معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری، اظهار کرد: در دنیای امروز داده‌ها به اکسیر تحول و فناوری نرم به موتور محرک این تحول تبدیل شده‌اند و نقش محوری این دو عامل، در تغییر پارادایم مدیریت راه‌ها از عکس‌العمل واکنشی به رویکرد پیشگیرانه ایفای نقش خواهد کرد.

منصور فخاران حکمرانی داده را صرفاً گردآوری اطلاعات ندانست، بلکه آن را ایجاد چارچوبی هوشمند برای تبدیل اطلاعات به بینش و اقدام برای تصمیم‌سازی در عصر دیجیتال توصیف کرد. این رویکرد در مدیریت راه‌ها به معنای یکپارچه‌سازی داده‌های پراکنده ترافیکی، جوی و حوادث و ایجاد حاکمیت اخلاقی برای استفاده مسئولانه از داده‌هاست.

معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی، مدیریت واکنشی را آمادگی برای وقوع حادثه و ترمیم خرابی‌ها بر اساس تجارب گذشته دانست و تأکید کرد: بر اساس مدیریت پیشگیرانه مبتنی بر حکمرانی داده و فناوری نرم، مدیریت بحران به سمت مدیریت فرصت‌ها سوق داده می‌شود. این رویکرد بر پیش‌بینی حوادث، تحلیل الگوهای رفتاری، پیشگیری از تراکم و پیش‌دستی در نگهداری زیرساخت‌ها تمرکز دارد.

فخاران فناوری نرم را روح تحول در کالبد سخت زیرساخت‌ها نامید که نه تنها نرم‌افزار، بلکه مجموعه‌ای از فرآیندها، روش‌ها و تعاملات انسانی را در بر می‌گیرد. الگوریتم‌های هوشمند پیش‌بینی، شبیه‌سازی‌های پویا و رابط‌های انسان و ماشین خلاق برای ساده‌سازی پیچیده‌ترین تحلیل‌ها، از جمله دستاوردهای تحقق این فناوری در مرکز مدیریت راه‌ها بر شمرده شدند.

وی در ادامه مرکز مدیریت راه‌ها را مغز دیجیتال شبکه حمل‌ونقل نامید و تأکید کرد: ادغام سه عنصر یاد شده (حکمرانی داده، فناوری نرم و نگرش پیشگیرانه) منجر به تحول در این مرکز و تبدیل آن به یک مرکز فرماندهی هوشمند پیشگیرانه خواهد شد.

فخاران در پایان به بیان دستاوردهای مبتنی بر این فناوری در مدیریت راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای پرداخت و گفت:

تحلیل داده‌های ماهواره‌ای: شناسایی نقاط مستعد آب‌گرفتگی و اتخاذ تمهیدات لازم پیش از آغاز فصل بارندگی.

پردازش تصاویر دوربین‌ها: شناسایی الگوی رانندگی پرخطر با هدف جلوگیری از وقوع تصادف.

استفاده از حسگرهای اینترنت اشیاء (IoT): در پل‌ها و تونل‌ها برای برنامه‌ریزی تعمیرات سازه در بهینه‌ترین بازه زمانی.

تحقق کامل این چشم‌انداز، در گرو تدوین سند راهبردی حکمرانی داده ملی، ایجاد آزمایشگاه‌های نوآوری و توانمندسازی نیروی انسانی در همکاری با بخش خصوصی و مراکز دانشگاهی و فن‌آور است.