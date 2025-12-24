غربالگری رایگان، ناجی چند بانوی بوشهری

مدیر کل زنان و خانواده استانداری بوشهر گفت: برگزاری طرح غربالگری رایگان در استان موجب شد تعدادی از زنان، متوجه بیماری خود شده و نسبت‌به درمان به‌موقع اقدام کنند.