غربالگری رایگان، ناجی چند بانوی بوشهری
مدیر کل زنان و خانواده استانداری بوشهر گفت: برگزاری طرح غربالگری رایگان در استان موجب شد تعدادی از زنان، متوجه بیماری خود شده و نسبتبه درمان بهموقع اقدام کنند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، طیبه پوربهی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اجرای طرح غربالگری، اظهار کرد: برگزاری طرح غربالگری رایگان در استان بوشهر موجب شد تعدادی از زنان استان، متوجه بیماری خود شده و نسبتبه درمان بهموقع اقدام کنند.
وی یادآور شد: با توجه به سیاستهای اتخاذی دولت چهاردهم در خصوص سلامت جسمی و روانی خانواده و همچنین بهبود سطح شاخصهای سلامت بهداشت بویژه بانوان، طرح غربالگری از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سطح استان برگزار شد.
مدیر کل زنان و خانواده استانداری بوشهر ادامه داد: این طرح که از سوی رابطان مراکز بهداشتی درمانی اجرا شد، مورد استقبال زیادی قرار گرفت و تا کنون چندین نفر از زنان از بیماری پنهان خود مطلع شده و در حال حاضر تحت درمان هستند.
وی بیان کرد: این طرح با گفتمان و تاکید مشاور و رئیس امور زنان و خانواده وزارت کشور انجام شده که هدف از این پایش، بهبود وضعیت سلامت زنان و خانواده بود.
پوربهی گفت: امیدواریم تداوم این طرح گامی موثر برای آیندهای روشن در کمک به خانوادهها با سلامت زنان و مادران جامعه باشد.