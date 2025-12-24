پخش زنده
خانه تاریخی صالحی بهاباد در استان یزد، ۲۲ تیرماه سال ۱۳۸۸ در فهرست میراث ملی کشور به شماره ۲۶۶۷۰ ثبت شده است.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای حفظ و نگهداری آثار تاریخی و حفاظت از اصالت و زیبایی سنتی خانه تاریخی صالحی بهاباد (محل نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان) ، دربهای چوبی این خانه رنگآمیزی و روغنکاری شد. این اقدام با هدف افزایش دوام چوب و حفظ جلوههای اصیل معماری سنتی انجام شد.
خانه صالحی از خانههای تاریخی شهرستان بهاباد ، دارای معماری اصیل و زیبایی با عناصری، چون بادگیر، کلاه فرنگی، ایوان وسیع و اتاقهای سه دری و پنج دری است که ورودی بنا در جهت شمال و پسازآن هشتی قرار دارد، از هشتی دو راهرو وجود دارد که یکی به باغچه ساختمان و دیگری در ضلع شرقی حیاط منتهی میشود.
در چهار جهت ساختمان حیاط به چشم میخورد، ضلع جنوبی بنا که برای استفاده در فصل تابستان احداث شده، دارای یک ایوان در مرکز و دو راهرو در طرفین است.