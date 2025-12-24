پخش زنده
سرپرست شهرداری منطقه۱۳ جلسه کارگروه رسیدگی به آسیبدیدگان جنگ، ضمن مرور اقدامات انجامشده از ابتدای جنگ تاکنون، آخرین وضعیت رسیدگی به پلاکهای آسیبدیده در این منطقه را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمدرحیم مرتضوی در جلسه کارگروه رسیدگی به آسیبدیدگان جنگ، با اشاره به اقدامات انجامشده در منطقه، بر ضرورت تداوم پیگیریها و تکمیل فرآیندهای باقیمانده تأکید کرد و گفت: رسیدگی به خسارات وارد شده به شهروندان با رویکرد هماهنگ، کارشناسی و در چارچوب ضوابط قانونی در دستور کار مدیریت منطقه قرار دارد و موضوعات نیازمند پیگیری نیز از مسیر مراجع بالادستی دنبال خواهد شد.
در این نشست، وضعیت ۱۶ پلاک آسیبدیده از نظر میزان تخریب، ضرورت پایدارسازی، مقاومسازی، تخریب کامل و نوسازی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.
همچنین روند صدور پروانههای ساختمانی، امتیازات مربوط به تخریب و نوسازی، مراحل اسکان موقت، پرداخت ودیعه و نحوه آواربرداری بهصورت دقیق تشریح و بررسی شد.
بر اساس گزارش ارائهشده، خسارات وارد شده به هر پلاک بهصورت موردی بررسی و موضوعات باقیمانده که نیازمند پیگیریهای تکمیلی هستند، مشخص شدند. در همین راستا، شرح وظایف معاونتها، ادارات تخصصی و نواحی ذیربط، تعیین شد و برخی موارد نیز برای طرح در ستاد بازسازی جنگ و پیگیری در سطوح بالاتر معرفی شدند.