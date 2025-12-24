معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از دستگیری و طرد قریب به ۷ هزار تبعه غیرمجاز طی یک ماه اخیر و انهدام یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های انتقال اتباع غیرمجاز در استان خبر داد

ضربه به بزرگ‌ترین شبکه‌ انتقال اتباع غیرمجاز به سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان رحمان جلالی با اشاره به اجرای طرح پاکسازی اتباع غیرمجازقریب به ۷ هزار نفر از اتباع غیرمجاز طی عملیاتی برنامه‌ریزی شده؛ شناسایی، دستگیر و طرد شدند

وی افزود:در جریان این عملیات‌ها، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های انتقال اتباع غیرمجاز به سراسر کشور متلاشی و سرشبکه اصلی آن نیز در استان کرمان دستگیر شد که برای تکمیل تحقیقات در اختیار مراجع امنیتی قرار دارد.

جلالی افزود:شهروندان از هرگونه ارائه خدمات به اتباع غیرمجاز، به‌طور جدی خودداری کنند.

وی افزود :شهروندان می‌توانند هرگونه تردد، اسکان و حضور اتباع غیرمجاز را از طریق سامانه گزارش اشتغال و اسکان غیرقانونی اتباع غیرمجاز به نشانی migrationreport.ir اقدام کنند.