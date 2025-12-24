برنامه «بازتاب» رادیو فرهنگ در چهارشنبه ۳ دی با نگاهی تحلیلی، به سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و پیشرفت‌های جدید فضایی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد؛ از تبیین مکتب مقاومت تا بررسی پرتاب هم‌زمان سه ماهواره ایرانی به فضا در این برنامه بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «بازتاب» رادیو فرهنگ، چهارشنبه ۳ دی ماه، با محوریت «مقاومت و پیشرفت» روی آنتن می‌رود و تلاش دارد پیوند میان قدرت نرم فرهنگی، اقتدار منطقه‌ای و دستاورد‌های علمی جمهوری اسلامی ایران را برای مخاطبان تبیین کند.

در یکی از بخش‌های تحلیلی خود به گرامیداشت هفته مقاومت و مرور ابعاد شخصیتی، فکری و راهبردی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی می‌پردازد؛ فرمانده‌ای که نقش مؤثری در تثبیت جبهه مقاومت و تقویت امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد.

در بخش نخست این برنامه، با توجه به قرار گرفتن در آستانه سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابعاد شخصیتی، فکری و راهبردی این فرمانده مقاومت بررسی می‌شود.

کارشناسان برنامه با تمرکز بر مؤلفه‌های مکتب حاج قاسم، به نقش وی در تثبیت جبهه مقاومت، امنیت منطقه و ایجاد الگوی جدیدی از کنش میدانی و فرهنگی در جهان اسلام می‌پردازند.

در ادامه، «بازتاب» به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های علمی کشور در روز‌های آغازین دی‌ماه می‌پردازد؛ پرتاب سه ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر ۲» و «کوثر ۲» که بنا بر اعلام رسمی، روز ۷ دی‌ماه از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه و با پرتابگر سایوز انجام خواهد شد. این ماهواره‌ها در حوزه‌های سنجش از دور، تصویربرداری و مدیریت منابع نقش‌آفرین هستند و گامی تازه در مسیر تثبیت جایگاه ایران در صنعت فضایی به شمار می‌روند.

در این برنامه، کارشناسان با تحلیل ابعاد فنی و راهبردی این پرتاب، به این پرسش می‌پردازند که چگونه پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور، در امتداد همان منطقی قرار دارد که حاج قاسم سلیمانی آن را «قدرت بازدارنده بومی» می‌نامید.

در این برنامه، دکتر هادی ثروتی کارشناس مسائل بین‌الملل، محرم غیاثوند رئیس گروه فضایی شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع، علی صادقی نایینی مشاور رئیس سازمان فضایی ایران و مهدی نصیری سَروی کارشناس حوزه فضایی، ابعاد راهبردی و فنی این دستاورد‌ها را برای مخاطبان تبیین می‌کنند.

«بازتاب» تلاش می‌کند با نگاهی فراتر از خبر، مخاطب را به درک عمیق‌تری از نسبت میان راهبرد مقاومت، خودباوری علمی و آینده‌نگری ملی برساند.

برنامه «بازتاب» رادیو فرهنگ با محوریت گرامیداشت هفته مقاومت و بازتاب‌های ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، هم‌زمان با بررسی تازه‌ترین پیشرفت‌های فضایی ایران و پرتاب ماهواره‌های پایا، ظفر ۲ و کوثر ۲ به تهیه کنندگی ریحانه بیرامی ساعت ۱۸:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.