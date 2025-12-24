فرمانده انتظامی البرز از کشف کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی به بهانه اخذ و فروش وام و دستگیری ۲ نفر در این استان خبر داد.

کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی به بهانه اخذ و فروش وام

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، سردار حمید هداوند گفت: چندین فقره پرونده از کلانتری ۱۸ شاهین ویلا با موضوع کلاهبرداری با شگرد اخذ وام توسط شخصی به هویت معلوم به اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان گزارش شد که با توجه به اینکه پرونده دارای شاکیان فراوانی بوده دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران مشخص شد متهم با تاسیس دفتر خدمات رایانه‌ای در یکی از نقاط شهرستان کرج اقدام به تبلیغات گسترده مبنی بر اخذ وام بانکی کرده و پس از اخذ مدارک شهروندان ودریافت وام از تحویل مبلغ وام به درخواست کنندگان امتناع و به شیو‌های مختلف اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کند.

هداوند افزود:ماموران با اخذ دستور قضایی و شناسایی مخفیگاه متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در مواجهه با مستندات پلیسی گفت با همدستی شخص دیگری اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کردیم.

وی بیان کرد:ارزش کلاهبرداری صورت گرفته توسط این متهمان ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود و تاکنون ۹۰ شاکی در این خصوص شناسایی و تلاش برای شناسایی سایر شاکیان پرونده همچنان ادامه دارد.