مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از صادرات ۱۷ میلیون و ۴۹۶ هزار دلاری تعاونیهای فعال استان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: تعاونیهای فعال خراسان جنوبی در سال جاری موفق به ثبت ۱۷ میلیون و ۴۹۶ هزار دلار صادرات شدند که این رقم نشاندهنده افزایش چشمگیر ظرفیت تولید و توسعه بازار تعاونیهای استان در منطقه و جهان است.
اشرفی افزود: عسل، زعفران، زرشک، سنگ، جاجیم، چرم، فرآوردههای شترمرغ، گوشت سفید، فرش دستباف، خوراک طیور، بنتونیت و کائولن را از جمله کالاهای تولیدی صادراتی استان بوده است.
وی با اشاره به اینکه این تنوع محصول، نشاندهنده توانمندی بخش تعاون در ورود به بازارهای جهانی است، گفت: مقصد این صادرات کشورهایی از جمله افغانستان، عراق، عمان، قطر، امارات، ترکیه، روسیه و شماری از کشورهای حوزه خلیجفارس و آفریقای جنوبی بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی نقش حمایتهای دولتی از جمله ارائه آموزشهای تخصصی، تسهیلات مالی، مشاوره بازرگانی، تقویت زیرساختهای صادراتی و رفع موانع گمرکی را در افزایش صادرات تعاونیها اثرگذار دانست و توسعه تجاری سازی بینالمللی، بهبود بستهبندی، استفاده از تجارت دیجیتال، حضور فعال در نمایشگاههای خارجی و تقویت زنجیره ارزش تولید را از مهمترین عوامل تداوم توسعه صادرات در سالهای آینده برشمرد.