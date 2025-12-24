پخش زنده
امروز: -
دکتر غلامرضا زمانی، در جریان سفر خود به استان کردستان از آموزشکده فنی دختران سنندج بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان،این سفر با هدف بررسی زیرساختها، ارزیابی کیفیت آموزشهای مهارتی و توسعه رشتههای متناسب با نیاز بازار کار استان کردستان انجام شده است.
دانشجویان و اساتید در این بازدید، از نزدیک دغدغهها، مطالبات و ظرفیتهای موجود را با رئیس دانشگاه در میان گذاشتند.
دانشگاه ملی مهارت بهعنوان دانشگاهی مأموریتمحور، نقش مهمی در اشتغالزایی، مهارتآموزی و توانمندسازی جوانان دارد و این بازدید میتواند گامی مؤثر برای تقویت جایگاه این دانشگاه در استان باشد.