به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان،این سفر با هدف بررسی زیرساخت‌ها، ارزیابی کیفیت آموزش‌های مهارتی و توسعه رشته‌های متناسب با نیاز بازار کار استان کردستان انجام شده است.

دانشجویان و اساتید در این بازدید، از نزدیک دغدغه‌ها، مطالبات و ظرفیت‌های موجود را با رئیس دانشگاه در میان گذاشتند.

دانشگاه ملی مهارت به‌عنوان دانشگاهی مأموریت‌محور، نقش مهمی در اشتغال‌زایی، مهارت‌آموزی و توانمندسازی جوانان دارد و این بازدید می‌تواند گامی مؤثر برای تقویت جایگاه این دانشگاه در استان باشد.