مرحله استانی سیوششمین دوره جشنواره بزرگ فرهنگی «زندگی با قرآن» با هدف ترویج معارف ناب قرآنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل بهزیستی استان گفت: جشنواره «زندگی با قرآن» تلاشی نظاممند برای ایجاد پیوند میان معنویت و زندگی روزمره است؛ پیوندی که میتواند در فرآیند توانمندسازی مددجویان و خانوادهها نقشی سازنده داشته و آنان را در مواجهه با چالشهای فردی و اجتماعی توانمندتر سازد.
محمدی افزود: مخاطبین این جشنواره تمام جامعه هدف بهزیستی اعم از نابینایان و کم بینایان، معلولین جسمی و حرکتی، ناشنوایان و کم شنوایان، فرزندان مقیم خانههای کودک و نوجوان و فرزندان در خانواده، زنان سرپرست خانوار، کارکنان و خانواده کارکنان و فرهیختگان سالمند بالای ۶۵ سال هستند که میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
رشتهها شامل قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، اذان، حفظ قرآن کریم، مناجاتخوانی، تواشیح و همخوانی، فیلم کوتاه، نقاشی و ایدهپردازی قرآنی است که مرحله ارزیابی استانی تا سوم دی ماه انجام و معرفی شدگان به مرحله کشوری که در نیمه بهمن برگزار میشود، راه خواهند یافت.