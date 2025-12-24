با عملیاتی شدن صادرات ریلی از طریق مسیر سرخس و با استفاده از ناوگان ملی، ایران گام بزرگی در کاهش هزینه‌های تجاری به مقصد ازبکستان برداشت. این دستاورد که در چارچوب توافق سه‌جانبه با ترکمنستان به دست آمده، به‌طور محسوسی وابستگی تجار ایرانی به واگن‌های خارجی را از بین برده و رشد ۶۰ درصدی صادرات ریلی کشور را رقم زده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در یک تحول مهم در عرصه تجارت بین‌المللی، استفاده از واگن‌های ساخت ایران برای صادرات کالا به کشورهای آسیای مرکزی از طریق مسیر ریلی سرخس آغاز شد.

مصطفی نصیری ورگ، مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی، اعلام کرد که نخستین محموله مهم از طریق این واگن‌ها هفته گذشته با موفقیت از مسیر سرخس به ترکمنستان ارسال و پس از عبور از این کشور، به شهر بخارا در ازبکستان رسید.

این اقدام حیاتی، نتیجه اجرای موفقیت‌آمیز توافقنامه سه‌جانبه میان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و ازبکستان است و نشان‌دهنده یک پیروزی راهبردی برای شبکه ریلی ملی محسوب می‌شود.

کاهش چشمگیر هزینه‌های تجاری

نصیری ورگ با اشاره به اهمیت این رویداد در سطح ملی، اظهار داشت: پیش از این، صادرات ریلی به کشورهای آسیای مرکزی عمدتاً با اتکا به ناوگان کشورهای مقصد یا روسیه انجام می‌گرفت که این وابستگی، هزینه حمل‌ونقل را برای تجار ایرانی به شکل قابل توجهی افزایش می‌داد.

وی افزود: عملیاتی شدن صادرات با واگن‌های ایرانی، مستقیماً منجر به کاهش شدید این هزینه‌ها خواهد شد و قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای را ارتقا می‌بخشد.

افزایش صادرات ملی با جایگزینی ناوگان

مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی در تشریح آمار تحولات اخیر، تأکید کرد: در ۹ ماهه امسال، اگرچه استفاده از واگن‌های خارجی در راه‌آهن خراسان (به‌ویژه در مرزهای سرخس و شهید مطهری) ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما صادرات ریلی خراسان رضوی در همین مدت جهش چشمگیر ۶۰ درصدی را تجربه کرده است.

این افزایش معنادار، اثبات روشنی است بر اینکه جایگزینی ناوگان خارجی با واگن‌های ایرانی ارزان‌تر و مقرون‌به‌صرفه، نه تنها خللی در فرآیند صادرات ایجاد نکرده، بلکه به دلیل بهینه‌سازی هزینه‌ها، موتور محرک افزایش صادرات ریلی کشور شده است. این دستاورد، نشان‌دهنده توانمندی خودکفایی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی ملی در خدمت اقتصاد کشور است.