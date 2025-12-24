به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان هشت‌ماه نخست، هزار و ۶۲۷ فقره تصادف در جاده‌های استان به ثبت رسیده که در پی آن ۱۳۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند و هزار و ۴۹۰ فقره نیز تصادفات جرحی بوده است.

سرهنگ کاظمی محورهای نهبندان ـ سربیشه، طبس ـ یزد، بیرجند ـ زاهدان و بیرجند ـ اسدیه را از جمله مسیرهای دارای بیشترین حوادث و تصادفات جاده‌ای در این مدت عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌سازی گفت: خدمات خوبی تاکنون در این بخش ارائه شده و این روند باید ادامه یابد.

فرهادی با تأکید بر ضرورت کاهش تصادفات افزود: لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای اقدامات فنی، شرایط ایمنی راه‌ها بهبود یابد تا در آینده شاهد کاهش حوادث جاده‌ای باشیم.

همچنین در این جلسه بر استفاده از ظرفیت اعتبارات دهیاری‌ها در حوزه راه‌سازی و همکاری دهیاران با نیروهای امداد و نجات و پلیس راه برای تأمین تجهیزات و امکانات تأکید شد.