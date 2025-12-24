پخش زنده
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر ضرورت تحول در دانشگاه بر اساس پژوهش و حرکت دستگاههای اجرایی به سمت پژوهش محوری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدسعید سیف، در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، نوآوران و فناوران برتر در سالن همایشهای بینالمللی شهدای محیطزیست گفت: پژوهش در حوزه محیطزیست در مقوله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذار است.
وی افزود: ما در آمار ذخایر گاز طبیعی جهان رتبه پنجم را داریم و باید با استفاده از سرعت تحولات، فناوری نوین و امکانات، بهترین استفاده را داشته باشیم. برای حل مسائل روز نیاز به دانش روز داریم و در این زمینه نیازمند آن هستیم تا با استفاده از پژوهشهای نوآورانه قدم مهمی در حل مسائل برداریم.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم با اشاره به لزوم تحول در دانشگاه بر اساس پژوهش و حرکت دستگاههای اجرایی به سمت پژوهش محوری برای حل هدفدار مشکلات و رسیدن به نتایج، تصریح کرد: ما در درون دانشگاه انواع و اقسام نهادهای تحقیقاتی را داریم که از نظر کار پژوهشی و تحقیقاتی با یکدیگر همخوانی ندارند و مشکلات جدی به وجود میآورند. بنابراین نیازمند آن هستیم تا یک زنجیره پژوهشی مناسبی در دانشگاه شکل بگیرد.
وی افزود: ما امروز در برنامهریزی به شکل جزیرهای رفتار میکنیم و راه حل اساسی آن است که تقسیم کار ملی و ماموریتها بر اساس همکاریهای موثر انجام شود.
سیف تصریح کرد: بنابراین انجام اقدامات ضروری از جمله راهاندازی و تقویت آزمایشگاهها برای بهبود کیفیت پژوهش، برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت دانش آموختگان، هماهنگی در ساماندهی کارورزی و کارآموزی، مشارکت در تدوین و برگزاری دوره بازآموزی، تدوین برنامه قرارداد کلان و واگذاری ماموریت تخصصی برای استفاده موثر از دانشآموختگان و ایجاد فرصت مطالعاتی موثر از جمله مواردی است که اگر این مراحل را به درستی طی کرد میتوان با ایجاد پژوهشهای اصولی به نتایج موثری در جهت حل مسائل و چالشها دست پیدا کرد.