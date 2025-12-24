استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه برنامه دیدار‌های مردمی، صبح امروز با جمعی از شهروندان به‌صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه برنامه دیدار‌های مردمی، صبح امروز با جمعی از شهروندان به‌صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این ملاقات‌ها که با حضور معاونان و مدیران کل استانداری برگزار شد، شهروندان مراجعه‌کننده به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه مسائل و مشکلات خود را مطرح کرده و استاندار آذربایجان‌غربی نیز حسب مورد، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع این مشکلات صادر کرد.

ملاقات‌های عمومی استاندار آذربایجان‌غربی به‌صورت هفتگی، در فضایی صمیمی و بدون تشریفات برگزار می‌شود و فرصتی برای طرح مستقیم مسائل و مطالبات مردم فراهم می‌آورد.

این دیدار‌های چهره‌به‌چهره، ضمن تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان، نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی، ایجاد امید و تقویت نشاط اجتماعی در جامعه ایفا می‌کند.