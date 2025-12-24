پخش زنده
۱۴۷۲ خانواده تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان با اتکا به انرژی خورشیدی، به درآمد پایدار دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: در اقدامی نوآورانه در راستای اهداف حمایت اقتصادی از خانوارهای کم برخوردا، توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان به پیشگامان تولید انرژی پاک در کشور تبدیل شده است.
کریم زارع با اشاره به اجرای یک برنامه جامع اشتغالزایی در زمینه نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس بر بام منازل مددجویان، افزود: از سال گذشته تاکنون، ۱۴۷۲ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان نصب و راه اندازی و وارد مدار تولید شده است.
وی، حجم سرمایهگذاری اجرای این طرح زیست محیطی را ۲۲۰ میلیارد تومان برشمرد و گفت: این میزان سرمایه گذاری از محل تسهیلات اشتغالزایی از سوی بانکهای عامل، به مددجویان متقاضی واجد الشرایط پرداخت شده است.
زارع با اشاره به الگوی موفق بازپرداخت تسهیلات با اشاره به اینکه تا پایان امسال حدود ۱۵۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در مدار تولید برق استان قرار خواهد گرفت، ادامه داد: در سال جاری نیز ۷۵۰ طرح اشتغال زایی جدید در حوزه نیروگاههای خورشیدی به بانکهای عامل معرفی شدهاند که پس از بررسیهای کارشناسی، واجدان شرایط تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد.
کریم زارع تاکید کرد: این طرح هیچ محدودیت جغرافیایی ندارد و مددجویان شهری و روستایی در صورت دارا بودن شرایط و امکانات اولیه نصب (مانند پشتبام یا زمین مناسب)، میتوانند متقاضی اجرای این طرح باشند.