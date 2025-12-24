پخش زنده
امروز: -
در نشست مدیریت مصرف برق، بر نقش کلیدی ائمه جمعه خراسان رضوی در آگاه سازی عمومی و فرهنگسازی مصرف بهینه، تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نشست هماهنگی «مدیریت مصرف و مدیریت بار برق در سال ۱۴۰۵» با حضور ائمه جمعه خراسان رضوی، روز چهارشنبه به میزبانی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان برگزار شد.
معاون هماهنگی برق غرب شرکت توزیع نیروی برق استان و مجری کل مدیریت بار در این نشست، با تشریح وضعیت صنعت برق کشور و استان، همراهی ائمه جمعه را یکی از مؤثرترین ظرفیتهای اجتماعی برای عبور موفق از پیک مصرف برق عنوان کرد.
مهدی دهقان با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف برق در کشور گفت: جمعیت کشور نسبت به ابتدای انقلاب، دو و شش دهم برابر شده، در حالی که شبکه برق بیش از ۱۲ برابر توسعه یافته و پیک بار کشور از حدود سه هزار و ۴۰۰ مگاوات به بیش از ۸۰ هزار مگاوات رسیده است؛ آماری که ضرورت مدیریت مصرف را بیش از پیش آشکار میکند.
او با بیان اینکه برق، امروز یکی از ارزشمندترین کالاهای خدماتی در جهان است، افزود: به دلیل یارانه سنگین انرژی، هنوز توجه کافی به ارزش واقعی برق در مصرف وجود ندارد و شدت بالای مصرف انرژی در کشور، زنگ خطری جدی برای اقتصاد و زیرساختهاست.
معاون هماهنگی برق غرب شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، حفظ پایداری شبکه برق را حاصل تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق دانست و تصریح کرد: با وجود محدودیتها، طی بیش از دو دهه گذشته از بروز خاموشیهای گسترده جلوگیری شده است که این موضوع، یک افتخار ملی به شمار میرود.
دهقان همچنین با اشاره به جایگاه خراسان رضوی بهعنوان استان اول کشور از نظر وسعت شبکه برق با بیش از ۴۲ هزار کیلومتر شبکه، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه خورشیدی را یکی از راهکارهای اساسی عبور از ناترازی تولید و مصرف برق برشمرد و نقش ائمه جمعه در تشویق مردم و سرمایهگذاران به بهرهگیری از این ظرفیت را بسیار مهم دانست.
این مسئول «سهگانه مدیریت مصرف» شامل بهینهسازی مصرف انرژی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و هوشمندسازی را از برنامههای محوری دولت و صنعت برق عنوان کرد و تأکید داشت: تحقق این اهداف بدون مشارکت مردم و همراهی ائمه جمعه امکانپذیر نیست.
در ادامه این نشست، حجت الاسلام والمسلمین ایزدی، مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان نیز با تأکید بر حساسیت موضوع مدیریت مصرف برق، خواستار همافزایی بیشتر میان صنعت برق و نهادهای فرهنگی و دینی و تداوم اطلاعرسانی هدفمند در این حوزه شد.
در این جلسه که با هدف تقویت تعامل میان صنعت برق و ائمه جمعه و استفاده از ظرفیت اجتماعی این نهاد اثرگذار برای مدیریت بهینه مصرف برق در سال آینده برگزار شد، امامان جمعه شهرستانهای خراسان رضوی حضور داشتند و در پایان به برخی سوالات آنها پاسخ داده شد.