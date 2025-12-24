پخش زنده
زیر دو خم این هفته ایوب رضوانی، نگاهی متفاوت و بیپرده به حواشی ورزش مازندران دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ زیرِ دو خمِ این هفته، روایتی بیپرده از ورزش مازندران است؛ جایی که حاشیههای فینال لیگ برتر کشتی به سکوها کشیده شد و همزمان، فوتبال استان با بحران نتیجهگیری و نگرانی از آینده روبهروست.
حواشی لیگ برتر کشتی، اینبار تا دیدار فینال هم کشیده شد؛ جایی که اوج تنشها در وزن ۹۲ کیلوگرم رقم خورد و دامنه این حواشی حتی به سکوها هم رسید.
در فوتبال، اوضاع تیم انتهای جدولی شهرداری نوشهر در لیگ یک همچنان بحرانی است؛ بحرانی که حتی با تعویض سرمربی هم فروکش نکرد.
در سوی دیگر جدول، تیم صدرنشین نساجی هم چند هفتهایست نتایجی دور از انتظار میگیرد. تنها یک هفته تا پایان نیمفصل باقی مانده و حالا زمان تصمیمهای جدی است؛ تیمها باید خودشان را تقویت کنند، پیش از آنکه دیر شود.
گزارش از ایوب رضوانی