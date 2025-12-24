دبیر اجرایی هیئت‌ عالی نظارت بر انتخابات فارس گفت: هیئت‌های نظارت هیچ‌ وابستگی به هیئت اجرایی ندارند و مستقل عمل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ احسان خازن در همایش آموزشی هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا استان فارس گفت : انتخابات شوراهای اسلامی باید در کمال سلامت، امنیت و با رعایت کامل حق‌الناس و بی‌طرفی برگزار شود.

وی افزود مجریان برگزاری انتخابات موظفند به طور کامل با نمایندگان هیئت نظارت تا پایان فرآیند تأیید انتخابات همکاری کنند.

دبیر اجرایی هیأت عالی نظارت بر انتخابات فارس تاکید کرد: حفظ اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات یک انتخاب نیست، بلکه تکلیف و مسئولیت برگزارکننده و ناظر است.

خازن به الکترونیکی برگزار شدن انتخابات اشاره کرد و گفت: این مهم باعث تسریع در روند اجرا، افزایش سلامت انتخابات و کاهش دغدغه‌های انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان می‌شود.

به گفته دبیر اجرایی هیأت عالی نظارت بر انتخابات فارس، عملکرد هیئت‌های اجرایی کاملاً مستقل است و هیئت‌های نظارت مستقل، باید بر عملکرد مجریان و برگزارکنندگان نظارت داشته باشند.