رئیس پلیس راه استان مرکزی از کاهش جان باختگان حوادث رانندگی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ عاشوری با اشاره به سیر نزولی متوفیان حوادث رانندگی در سال جاری گفت: به ترتیب شهرستانهای خنداب، اراک، آشتیان، خمین، دلیجان، فراهان، کمیجان، محلات، ساوه و تفرش نیز در جان باختگان حوادث رانندگی کاهش داشتهاند.
او سهم وسایل نقلیه در تصادفات فوتی را ۷۳ درصد سواری، ۱۰ درصد وانت بار و ۹ درصد موتورسیکلت اعلام کرد و افزود: با وجود تردد بالای کامیون و اتوبوس، سهم آنها در تصادفات پایین میباشد.
رئیس پلیس راه استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تصادفات در هشت ماهه نخست سال جاری گفت: با وجود افزایش ترددها از شهریورماه شاهد سیر نزولی تصادفت هستیم و امیدواریم این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.
سرهنگ آشوری اصلیترین علت تصادفات برونشهری را عدم توجه به جلو با سهم ۶۱ درصدی دانست و افزود: بخشی از آن ناشی از خستگی و خوابآلودگی در محورهای طولانی مانند محور اراک-تهران و محورهای ساوه است.
او با اشاره به اینکه ۸۹ درصد محورهای استان فاقد جداکننده هستند، گفت: این موضوع تجاوز به چپ و تخطی از سرعت را دوچندان میکند و واگذاری اعتبارات و اقدامات برای نصب جداکنندهها و بهبود زیرساختها ضروری است.