به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان گفت: آیین خاکسپاری حاج مسعود مالمیر امروز چهارشنبه ساعت ۱۴.۳۰ در گلزار بهشت زهرای امام زاده زید روستای شاهزید شهرستان تویسرکان برگزار می‌شود.

مجید صفدریان افزود: آیین ترحیم نیز در ادامه مراسم تشییع در مسجد صاحب الزمان روستای شاهزید شهرستان تویسرکان برگزار خواهد بود.

او تاکید کرد: شهید جعفر مالمیر یکم خرداد ۱۳۵۰ در روستای شاه زید از توابع شهرستان تویسرکان چشم به جهان گشود و ۱۲ آبان ۱۳۶۶ در ماووت عراق براثر اصابت ترکش به درجه عظیم شهادت نائل شد.

استان همدان نزدیک به هشت هزار شهید، بیش از ۱۹ هزار جانباز و حدود هزار آزاده در دوران دفاع مقدس، تقدیم اهداف والای انقلاب اسلامی کرده است.