به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مراسم رونمایی از پوستر اولین جشنواره عاملیت هنر در سیمای شهر تهران (اولین جشنواره مشترک شهرداری تهران با دانشگاه های هنر پایتخت)، صبح امروز - چهارشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴- با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ و حامد مظاهریان رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار شد.

حامد مظاهریان رئیس دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه‌ تهران در این مراسم اظهار کرد: اینکه شهرداری در دانشگاه جلسه می گذارد عاملی مثبت و افتخارآفرین است. شهرداری پیش قدم شده و ما در دانشگاه می خواهیم که با جامعه و صنعت در ارتباط باشیم. دانشگاه ها منبع نیروی جوان و خلاق و در ارتباط با تجارب جهانی هستند و باید این تجارب در خدمت شهر قرار گیرد.

وی افزود: دانشگاه های هنری توان تولید هنر شهری را دارند و در این بخش می توانند موارد هنری مانند دیوارنگاره ها و سایر موارد مرتبط با هنر شهری و زیباسازی محیطی را در اختیار مردم و شهر قرار دهند.

مظاهریان ادامه داد: پژوهش و راهکارهای نوآورانه از دیگر موضوعاتی است که می تواند در این همکاری بین دانشگاه و مدیریت شهری نمود داشته باشد. همچنین تقویت هویت فرهنگی و بومی و ارتقای فرهنگ و هویت توسط دانشجوها و دانشگاه ها و کمک به موضوع نوسازی بافت های فرسوده از موضوعاتی هستند که از نتایج این همکاری خواهند بود.

وی اضافه کرد: همچنین در بحث نقد و اصلاح سیاست های شهری نیز دانشگاه می تواند این نقد را به طور منصفانه در اختیار قرار دهد و به تصمیم سازی مدیران شهری کمک کند.

در ادامه محمدرضا کارچی دبیر جشنواره عاملیت هنر در سیمای شهر تهران نیز گفت: دبیرخانه این جشنواره بعد از ماه ها تلاش و تعامل با دانشگاه های مختلف تشکیل شد و با مشارکت سازمان زیباسازی و دانشگاه هنر از دو ماه پیش آغاز شد و تا امروز آثار متعددی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی با تاکید بر پیوند هنر، دانشگاه و مدیریت شهری، بیان کرد: اگر صحبت از سرمایه اجتماعی می کنیم و با اختلالات کارکردی در فضای اجتماعی مواجه هستیم، حل این مساله از همین فضاها و بسترهای ایجاد شده مانند این جشنواره شروع می شود.

کارچی ادامه داد: اختتامیه جشنواره در یکم بهمن ماه در برج میلاد برگزار خواهد شد و در آن ۸ دانشگاه برتر کشور به کمک مدیریت شهری آمده و استقبال خوبی از سمت هیات علمی و اساتید از این جشنواره شده است. امیدواریم مدیریت شهری این هنر و آثار را به روح شهر گره بزند و از آن‌ها بهره ببرد.

حل مسائل شهر با مشارکت جامعه نخبگان

داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران نیز در این مراسم گفت: ما در مدیریت شهری همواره عنوان کردیم که باید مسائل شهر را با کمک نخبگان و مردم حل کنیم و بدون ورود و مشارکت دانشجویان و نخبگان در موارد مختلف، حل مشکلات شهر و ارتقای ظرفیت‌ها، شدنی نیست‌.

وی خطاب به اساتید و دانشجویان افزود: امیدواریم خروجی این جشنواره منجر به عقد قرارداد و پیمان و اقدام در شهر شود. چه در قالب این جشنواره و چه غیر از آن، اگر ایده و نکته ای دارید مطرح کنید و ما در مدیریت شهری آماده شنیدن و انجام اقدامات برای طرح ها و حل مسائل هستیم.

گودرزی ادامه داد: قرارگاه سیما و منظر شهر را با همکاری سه معاونت خدمات شهری، فنی و عمرانی و حمل ونقل ایجاد کردیم تا سیما و منظر شهری را تا عید نوروز متحول کنیم. اگر دانشکده های هنر و سایر دانشگاه‌ها، چه در بحث طراحی و مشاوره و چه در مقام اجرا بخواهند کمک کنند ما آمادگی داریم از کمک‌ها استفاده کنیم یا در بحث ورودی های شهر و نصب المان ها و مختصات این ۶ ورودی شهر تهران، آماده دریافت ایده ها و طرح ها هستیم.

ارتباط دانشگاه و مدیریت شهری می تواند به زنده بودن شهر کمک کند

در پایان این مراسم مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در سخنانی اظهار کرد: همیشه تلاش کردیم که بین دانشگاه و مدیریت شهری ارتباط منطقی و درستی برقرار شود. اگر شهردار منطقه ۶ و مدیریت شهری از ظرفیت دانشگاه های هنری که در این منطقه وجود دارند استفاده کنند بسیار ارزشمند خواهد بود، چرا که ارتباط دانشگاه و مدیریت شهری می تواند به زنده بودن شهر کمک کند.

وی با بیان اینکه در بحث معماری، ما همچنان به آثار معماری گذشته می بالیم و کمتر پیش می آید معماری های بناهای امروزی را به عنوان اثر فاخر به افراد معرفی کنیم، افزود: همیشه استفاده از نمای شیشه‌ای در ساختمان ها را نقد می کردم اما برخیاز ساختمان‌ها همچنان با نمای شیشه‌ای بر خلاف قانون و اصول معماری ساخته شدند.

چمران با اشاره به ساخت و نصب مجسمه آرش کمانگیر در میدان ونک به عنوان یکی از اقدامات در راستای ایجاد انسجام ملی، گفت: می توانیم در نقاط دیگر شهر از همه عوامل هنری‌ای که در اختیار داریم و به ویژه در معماری و شهرسازی که بیشترین نقش را در زیبایی شهر دارد از ظرفیت‌های دانشگاه ها بهره ببریم. فکر و خلاقیت دانشجوی شهرسازی و هنر می تواند به شهرداری کمک کند و درهای شهرداری به روی همه این افراد باز است.

همچنین سیدمرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ در حاشیه این مراسم به خبرنگار شهر گفت: جشنواره عاملیت هنر در منظر و سیمای شهری را داریم و از آنجا که رویکرد منطقه ۶ بحث تبدیل فرصت به سرمایه است می خواهیم از ظرفیت نخبگان، دانشگاه و اساتید و دانشجویان در مدیریت شهر و منظر شهری استفاده کنیم تا از پیوند شهرداری، دانشگاه و نخبگان یک زنجیره ارزش برای شهر و شهروندان به وجود بیاید.