سردردی که فقط یک سمت سر، به‌ویژه سمت چپ را درگیر می‌کند، همیشه نشانه‌ای ساده و بی‌خطر نیست.

یک فلوشیپ درد با تأکید بر این نکته گفت: این نوع سردرد‌ها در برخی موارد می‌توانند علامت بیماری‌های جدی مغزی یا عروقی باشند و بنابراین نباید نسبت به آنها بی‌توجه بود.

دکتر محمدحسین دلشاد، فلوشیپ درد و دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، در تأکید بر اهمیت شناخت علل سردرد‌های یک‌طرفه افزود: بخش زیادی از این سردرد‌ها منشاء خوش‌خیم دارند و بیشتر ناشی از میگرن، سردرد‌های تنشی یا حتی التهاب سینوس‌ها هستند.

در این موارد، درد معمولاً با استراحت، مصرف دارو‌های ساده یا کنترل استرس قابل کاهش است، اما باید بدانیم که همیشه ماجرا به همین سادگی نیست.

دلشاد هشدار داد: اگر سردرد سمت چپ به‌طور ناگهانی بروز کند، شدت آن بسیار باشد یا با علائمی، چون تب، تاری دید، سفتی گردن، اختلال در گفتار یا ضعف ناگهانی یک سمت بدن همراه باشد، باید به‌سرعت به پزشک مراجعه کرد.

در این موارد، احتمال بروز مشکلاتی مانند سکته مغزی، مننژیت، تومور‌های مغزی یا اختلالات عروقی جدی وجود دارد.

این متخصص درد با اشاره به اهمیت تشخیص سریع و به‌موقع افزود: ابزار‌های تصویربرداری نظیر CT و MRI به همراه معاینه‌های نورولوژیک می‌توانند علت دقیق سردرد را مشخص کنند و تأخیر در مراجعه ممکن است پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای بیمار به همراه داشته باشد.

دلشاد همچنین تأکید کرد که پیشگیری نقش مهمی در مدیریت این درد‌ها دارد و گفت: داشتن خواب کافی، مدیریت اضطراب، پرهیز از مصرف محرک‌هایی مانند الکل و برخی غذاها، و حفظ آب بدن از اقداماتی هستند که می‌توانند احتمال بروز سردرد‌های سمت چپ را کاهش دهند.

این فلوشیپ درد گفت: هر سردردی که تکرارشونده باشد یا الگوی متفاوتی پیدا کند، باید جدی گرفته شود. سردرد‌هایی که در نیمه شب باعث بیداری فرد می‌شوند یا با علائم هشدار همراه هستند، نیازمند بررسی فوری توسط متخصص مغز و اعصاب‌اند.