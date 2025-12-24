پخش زنده
جلسه انتخاب معتمدان هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان جغتای در فرمانداری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان جغتای گفت: این انتخابات به صورت تمام الکترونیک انجام خواهد شد و اجرای الکترونیکی انتخابات، دقت، شفافیت و سلامت فرآیند را افزایش میدهد.
حسن ابارشی افزود: رعایت چهار مؤلفه «رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت حداکثری» مورد تأکید است و با همکاری همه دستگاهها، انتخابات سالم، شفاف و بی طرفانهای در شهرستان جغتای برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد : در این جلسه، پس از رأی گیری، ۸ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۵ نفر به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.