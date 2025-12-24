امام‌جمعه اصفهان گفت: دولت‌ها به طور معمول به مسئله نگهداری راه‌ها توجه کافی ندارند و ترجیح می‌دهند طرح‌های جدید را افتتاح کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان در دیدار با مدیرکل و معاونان اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداری جاده‌ها تأکید کرد که جاده‌های کشور نیازمند توجه جدی هستند و درصورتیکه به درستی نگهداری نشوند، تخریب شده و هزینه‌های سنگینی به دنبال خواهند داشت.

آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد همچنین با بیان لزوم نظارت دقیق بر ایجاد جایگاه‌های استراحت مسافران در جاده‌ها، خواستار توجه ویژه به امکانات رفاهی برای معلولان و سالمندان شد.

مدیرکل اداره راهداری و حمل‌ونقل استان اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های این استان گفت: استان اصفهان بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه دارد و در حوزه حمل بار رتبه اول را در کشور دارد.

فرزاد دادخواه افزود: هم‌اکنون ۴۲ هزار ناوگان حمل‌ونقل در استان فعال است، اما بخشی از این ناوگان فرسوده هستند و هنوز از چرخه خارج نشده‌اند و در بخش حمل مسافر نیز با کمبود ناوگان مواجه هستیم.

وی از اختصاص حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع خرابی و روکش آسفالت جاده‌ها خبر داد و گفت: به تازگی ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این اعتبار افزوده شده است.

مدیرکل راهداری اصفهان با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش‌رو، خواستار حمایت دولت از صنف حمل‌ونقل به‌عنوان سرمایه‌گذار شد و تاکید کرد: هزینه ناوگان حمل‌ونقل با درآمد آن هماهنگ نیست و تنها با همکاری و هماهنگی می‌توان این مشکلات را حل کرد.

وی از راه‌اندازی سامانه جامع نرم‌افزاری در مجموعه راهداری و حمل‌ونقل استان اصفهان به‌عنوان اولین استان کشور خبر داد و گفت: این سامانه نیازمند همکاری و پای‌کار آمدن دستگاه‌های اداری مرتبط است.