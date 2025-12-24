زمان‌بندی، نحوه جانمایی غرفه‌ها، مشارکت روستاییان و تولیدکنندگان محلی و تأمین زیرساخت‌های لازم برگزاری نمایشگاه روستا آباد بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه روستا آباد به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان نهاد‌های حمایتی و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه تشکیل شد، آخرین هماهنگی‌ها درخصوص زمان‌بندی، نحوه جانمایی غرفه‌ها، مشارکت روستاییان و تولیدکنندگان محلی و تأمین زیرساخت‌های لازم مورد بررسی قرار گرفت.