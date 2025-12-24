\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0686\u0647 \u0628\u0627 \u0648\u0633\u0639\u062a \u06f6\u06f0\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0639 \u062f\u0631 \u06f5 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0634\u0631\u0642 \u0634\u0647\u0631 \u062e\u0646\u062c \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0