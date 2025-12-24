پخش زنده
مجری طرح نیروگاههای خورشیدی تولید در توزیع ساتبا از ورود ۲۷۸ مگاوات از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی برنامهریزیشده به فاز اجرایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه کریمی، مجری طرح نیروگاههای خورشیدی تولید در توزیع سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) از ورود ۲۷۸ مگاوات از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی برنامهریزیشده به فاز اجرایی خبر داد و گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، امیدواریم از هفته آینده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد این ظرفیت در بازهای کوتاه وارد مدار بهرهبرداری شود.
وی با اشاره به زمانبندی اجرای این پروژهها افزود: بازه زمانی احداث این نیروگاهها بین ۴ تا ۶ ماه پیشبینی شده و نیروگاهها با توجه به ظرفیت خود، در مقیاس ۳ تا ۹ مگاوات طراحی شدهاند که بهتدریج وارد مدار خواهند شد.
کریمی با تاکید بر رویکرد ساتبا در استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود شبکه برق اظهار کرد: این پروژهها با تمرکز بر بهرهگیری از ظرفیت شبکههای توزیع و با همکاری شرکت توانیر، برقهای منطقهای و شرکتهای توزیع برق، شناسایی و تعریف شدهاند تا بدون نیاز به توسعه شبکه، امکان اتصال و بهرهبرداری در کوتاهترین زمان فراهم شود.
مجری طرح نیروگاههای خورشیدی تولید در توزیع ساتبا همچنین با اشاره به اولویتدهی به استانهای کمبرخوردار تصریح کرد: از مجموع ظرفیت ۲۷۸ مگاواتی واردشده به فاز اجرایی، ۵۴ مگاوات در استان سیستان و بلوچستان و ۶۴ مگاوات در استانهای خراسان پیشبینی شده است و سایر پروژهها نیز در استانهایی اجرا میشود که امکان اتصال به شبکه در کوتاهمدت وجود دارد.
وی در پایان با اشاره به روند پیشرفت پروژهها خاطرنشان کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژهها تاکنون حدود ۴۳ درصد بوده و در بخش تأمین تجهیزات نیز پیشرفتی معادل ۵۳ درصد به ثبت رسیده است که نشاندهنده شتاب مناسب اجرای این طرحها در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کشور است.