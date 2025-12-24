معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، گفت: با اقدام مسئولانه یکی از دوستداران محیط زیست، یک بحله شاه بوف که دچار آسیب‌دیدگی شده بود، به اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده شد.

جغدی که پس از مراقبت، به آغوش حیات وحش زنجان بازگشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ امجد باقری افزود: در این اقدام ارزشمند، آقای دوستی از فعالان و دوستداران محیط زیست، این پرنده را از یک چوپان تحویل گرفته و بلافاصله آن را به اداره کل حفاظت محیط زیست تحویل داده است.

وی ادامه داد: این شاه بوف که نیازمند رسیدگی و مداوا بوده، اکنون تحت نظر کارشناسان محیط زیست قرار گرفته و در صورت فراهم شدن شرایط مساعد، در آینده‌ای نزدیک به آغوش طبیعت بازخواهد گشت.

باقری با قدردانی از این گونه اقدامات ارزشمند دوستداران محیط زیست گفت: بخش قابل توجهی از گونه‌های جانوری و پرندگانی که در طبیعت دچار آسیب می‌شوند، با همت و احساس مسئولیت دوستداران محیط زیست نجات یافته و پس از طی مراحل درمان و تیمار، با نظارت کارشناسان محیط زیست در زیستگاه خود رها سازی می‌شوند.

وی با بیان اینکه خوشبخانه افرادی دلسوز و داوطلب در این مسیر، با همکاری در فرآیند مداوا، تیمار و نگهداری از گونه‌های آسیب دیده، نقش مؤثری در حفاظت از حیات وحش ایفا می‌کنند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، افزود: این‌گونه اقدامات داوطلبانه، نشان‌دهنده افزایش آگاهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال حفاظت از تنوع زیستی و سرمایه‌های طبیعی کشور است.