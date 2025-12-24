پخش زنده
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، گفت: با اقدام مسئولانه یکی از دوستداران محیط زیست، یک بحله شاه بوف که دچار آسیبدیدگی شده بود، به اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ امجد باقری افزود: در این اقدام ارزشمند، آقای دوستی از فعالان و دوستداران محیط زیست، این پرنده را از یک چوپان تحویل گرفته و بلافاصله آن را به اداره کل حفاظت محیط زیست تحویل داده است.
وی ادامه داد: این شاه بوف که نیازمند رسیدگی و مداوا بوده، اکنون تحت نظر کارشناسان محیط زیست قرار گرفته و در صورت فراهم شدن شرایط مساعد، در آیندهای نزدیک به آغوش طبیعت بازخواهد گشت.
باقری با قدردانی از این گونه اقدامات ارزشمند دوستداران محیط زیست گفت: بخش قابل توجهی از گونههای جانوری و پرندگانی که در طبیعت دچار آسیب میشوند، با همت و احساس مسئولیت دوستداران محیط زیست نجات یافته و پس از طی مراحل درمان و تیمار، با نظارت کارشناسان محیط زیست در زیستگاه خود رها سازی میشوند.
وی با بیان اینکه خوشبخانه افرادی دلسوز و داوطلب در این مسیر، با همکاری در فرآیند مداوا، تیمار و نگهداری از گونههای آسیب دیده، نقش مؤثری در حفاظت از حیات وحش ایفا میکنند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، افزود: اینگونه اقدامات داوطلبانه، نشاندهنده افزایش آگاهی و مسئولیتپذیری اجتماعی در قبال حفاظت از تنوع زیستی و سرمایههای طبیعی کشور است.