دوره آموزشی مدیران استانی مرکز ارتباطات حوزه و نظام مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور با موضوع مهارت‌های ارتباطی از امروز به مدت سه روز در قم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دوره آموزشی مهارت‌های ارتباطی مدیران مراکز استانی و رابطین مرکز ارتباطات حوزه و نظام مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور از امروز در مجتمع حضرت معصومه (س) آغاز شد.

این دوره آموزشی با شرکت ۶۰ نفر در قالب ۷ کارگاه تخصصی به بررسی راهکار‌های توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی حوزه‌های علمیه در سازمان‌ها، شناخت ظرفیت‌های متقابل حوزه علمیه و دستگاه‌ها و همچنین شیوه‌های مؤثر ارتباط‌گیری با آنها می‌پردازند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در پیامی خطاب به شرکت‌کنندگان این دوره، بر اهمیت تحقق اهداف ترسیم‌شده این همایش تأکید کرد و آن را گامی مؤثر در تعمیق روابط حوزه علمیه با سایر نهاد‌ها و خدمت‌رسانی بهتر به مناطق مختلف کشور دانست.

آیت‌الله علیرضا اعرافی افزود: همه برنامه‌ها و فعالیت‌ها باید در مسیر شکل‌گیری حوزه پیشرو، طراحی و اجرا شود تا پاسخگوی نیاز‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد.

این دوره آموزشی تا روز جمعه پنجم دی ماه ادامه دارد.