به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یکی از چالش‌های مهم در ادارات ثبتی، مراجعه مکرر افراد برای ثبت نقل‌وانتقالات سرقفلی یا حتی درخواست بازداشت (توقیف) آن است. این موضوع باعث سردرگمی متصدیان دفاتر املاک و دفاتر بازداشتی شده و پرسش‌های جدی ایجاد کرده که آیا این اقدامات در صلاحیت اداره ثبت است یا خیر. در نهایت، چون سرقفلی به عنوان مالکیت منافع شناخته می‌شود و سند رسمی ندارد، در عمل مالک عین (مالک ملک) به عنوان مالک اصلی معرفی شده و ثبت یا بازداشت سرقفلی با موانع قانونی مواجه می‌شود.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مراسم اهدای اسناد مالکیت به کسبه مجتمع صور اسرافیل بازار تهران، ساماندهی سرقفلی را یکی از برنامه‌های جدی سازمان ثبت دانست و گفت: سرقفلی دارای شرایط و پیچیدگی‌های حقوقی خاصی است و اگر بتوانیم چالش‌های حقوقی آن را برطرف کنیم تا صاحبان سرقفلی که مالک منافع ملک هستند، امکان برخورداری از سند را پیدا کنند، گام مهمی در نظام ثبتی کشور برداشته خواهد شد.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به نبود ضابطه رسمی برای انتقال منافع افزود: انتقال منافع عمدتاً در قالب قرارداد‌های عادی یا دفترخانه‌ای انجام می‌شود و در نقل‌وانتقالات بعدی مشکلات متعددی ایجاد می‌کند؛ از این‌رو می‌توان با تعریف چارچوب‌های مشخص و در شرایط خاص، امکان انتقال منافع را ساماندهی کرد. اکنون زمان آن رسیده است که در حوزه تثبیت مالکیت منافع اقدام اساسی صورت گیرد و وضعیت سرقفلی‌ها با شروط و ضوابط روشن شود.

در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این اقدام در راستای ساماندهی نظام ثبتی، کاهش اختلافات حقوقی و حمایت از فعالان اقتصادی پیگیری می‌شود و انتظار می‌رود با تدوین چارچوب‌های قانونی و صدور اسناد رسمی برای مالکیت منافع، امنیت معاملات تجاری افزایش یابد.