پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی از اهدای کتابخانه شخصی شهید آیت الله آل هاشم به کتابخانه مرکزی تبریز و عمل به وصیت نامه شهید خدمت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اسد بابایی گفت: این اقدام ارزشمند با هدف عمل به وصیتنامه امام جمعه شهید تبریز و با همراهی خانواده محترم این عالم شهید انجام شده است.
وی افزود: در این مرحله ۱۵۳۶ جلد کتاب ارزشمند از گنجینه شخصی شهید آیتالله آلهاشم به کتابخانه مرکزی تبریز اهدا شد و با احتساب این اهدا، مجموع کتابهای اهدایی وی در زمان حیات و پس از شهادتش به ۳۵۳۰ جلد میرسد که نشاندهنده پیوند عمیق «سخن و عمل» در سیره فرهنگی این شهید والامقام است.