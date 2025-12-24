پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: رفع فیلتر تلگرام را تأیید نمیکنم، در اینباره از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بپرسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الیاس حضرتی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، درباره خبر رفع فیلتر تلگرام که این روزها در فضای مجازی پیچیده است، اظهار داشت: رفع فیلتر تلگرام را تأیید نمیکنم، در اینباره از سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بپرسید.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، همچنین تصریح کرد: عشق به ایران، عشق به تمامیت ارضی کشور و علاقه به نظام و رهبری، باید در حفظ وحدت و انسجام داخلی متجلی شود؛ اختلافات و دو دستگیها چراغ سبز به دشمنان است. انسجام داخلی، شمشیر بُرندهای است که دشمن را از فکر حمله به کشور باز میدارد.